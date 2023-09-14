İstanbul Kahve Festivali etkinliğine katılacak olan birçok kişi tarafından İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede yapılacak? Sorusu araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul Kahve Festivali hangi tarihte, ayın kaçında?

İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede yapılacak? Sorusu, festivale katılmak isteyen vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Eylül ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi İstanbul Kahve Festivalinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor ve arama motorları üzerinde konu hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, İstanbul Kahve Festivali ne zaman, nerede yapılacak? İstanbul Kahve Festivali hangi tarihte, ayın kaçında?

İSTANBUL KAHVE FESTİVALİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

İstanbul Kahve Festivali 14 – 15 – 16 – 17 Eylül tarihlerinde İstanbul/ Tersane de gerçekleştirilecek. Her yıl binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali, bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul'da gerçekleşecek. Festival boyunca birçok ünlü isim sahnede yer alacak.

Kahve endüstrisini bir araya getiren İstanbul Kahve Festivali bu yıl 'Kahveye Aç Gözlerini' sloganıyla 9. kez düzenlenecek. Festivalde nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurmahaneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ile tüm diğer kahve endüstrisi paydaşları bir araya gelecek.