İstanbul KAĞITHANE su kesintisi! 11-12 Ekim İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kağıthane ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Ekim İstanbul Kağıthane su kesintisi saatleri...

KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

İSKİ Kağıthane su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.10.2025 15:04:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: TALAT PAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 1600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 11.10.2025 15:04:17

Tahmini Bitiş Tarihi: 11.10.2025 22:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

