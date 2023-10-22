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İstanbul Kağıthane'de Otomobilin Motoru Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken motoru yanan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde seyreden otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracını yolun kenarına çekti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.