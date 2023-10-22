İstanbul Kağıthane'de Otomobilin Motoru Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken motoru yanan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde seyreden otomobilin motoru bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracını yolun kenarına çekti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Kağıthane'de, seyir halindeyken motoru yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde, Ankara istikametinden seyreden 34 EPS 497 plakalı otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, durumu fark ederek aracını yolun kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.