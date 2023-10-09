İstanbul Kağıthane'de otomobil binaya çarptı
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Kenan Ağbaba yönetimindeki otomobil, İstanbul Kağıthane'de bir binaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bina önündeki doğal gaz kutusunda hasar oluştu. Olay yerine polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobil binaya çarptı.
Kenan Ağbaba yönetimindeki 34 VRT 54 plakalı otomobil, Çağlayan Mahallesi Enis Sokak'ta yokuş aşağı indiği sırada bir binanın girişine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bina önündeki doğal gaz kutusunda hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zarar gören doğal gaz kutusuyla ilgili tedbirlerin alınmasının ardından kaza yapan araç bölgeden kaldırıldı.
Araç sürücüsü Ağbaba, gazetecilere, seyir halindeyken frenlerin tutmadığını, park halindeki araçlara çarpmaktansa binaya çarptığını söyledi.