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İstanbul Kağıthane'de otomobil binaya çarptı

Kenan Ağbaba yönetimindeki otomobil, İstanbul Kağıthane'de bir binaya çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle bina önündeki doğal gaz kutusunda hasar oluştu. Olay yerine polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.