İstanbul Kağıthane'de Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Kaza Yaptı

Kağıthane'de takla atan otomobil, Emniyet Müdürlüğü'nün önüne uçtu

Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçen otomobil başka araca çarparak takla attı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de kırmızı ışıkta geçen otomobil, kavşakta dönüş alan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce refüje çıkan otomobil ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünün kapısına uçtu. Otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTP 433 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçti. O sırada kavşaktan dönmek üzere olan 34 SG 4989 plakalı araçla çarpışan otomobil, önce refüje çıktı ardından da Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne uçarak ters döndü. 4 kişinin olduğu ters dönen otomobilde vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Otomobil emniyetin kapısına uçtu

İki aracın karıştığı kaza sonrası önce refüje ardından da emniyetin kapısının önüne uçarak ters dönen otomobil nedeniyle Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü nizamiye kapısı, araç giriş çıkışlarına bir süre kapandı. Kaza sonrası ters dönen otomobil, çekici yardımıyla kaldırılırken iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.