İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul Kadıköy'de 13 Eylül günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.
13 Eylül günü İstanbul Kadıköy'de kesilen suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Belirli yerlerde belirli sürelerle gerçekleşecek olan su kesintisi vatandaşların merak ettikleri arasında yer alıyor. Peki, İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek?
İSTANBUL KADIKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?
13 Eylül günü meydana gelen su kesintisi hakkında İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:
ARIZA KESİNTİ
İLÇE: Kadıköy
ETKİLENEN MAHALLELER: ACIBADEM MAH, HASANPAŞA MAH, KOŞUYOLU MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 13/09/2023
BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 13/09/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.