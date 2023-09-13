İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul Kadıköy'de 13 Eylül günü kesilecek olan suların ne zaman geleceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında İstanbul Kadıköy sular ne zaman gelecek? 13 Eylül Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.