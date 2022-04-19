İstanbul KADIKÖY elektrik kesintisi listesi! 19 Nisan 2022 BEDAŞ Kadıköy ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:30:00 - 19/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 10:30:00 2022-04-19 14:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ALİBABA, ANKA, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEVRAN, DEYYAN, ERDAL, EROĞLU, GÖÇ, GÜRKAN, HAMAMÖZÜ, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, KURUÇAY, KÖPRÜ, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, MUAZZEZ, MİNBER, NERMİN, ONURSAL, REŞATPAŞA, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, YALVAÇ, YASEMEN, YÜKSEK OKUL, ZEYTİNDALI, ÖVÜNÇ, ÖĞRETMENLER, İNTİZAR, ŞEHADET, ŞİRİNYER sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 11:00:00

İstanbul Arnavutköy İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 14:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 6.CD, 8., ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK), ÇAMLIK EVLERİ YOLU sk/ ZEKERİYAKÖY mah METİS CANSİT EVLERİ (9.CADDE) sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 13:00:00 2022-04-19 16:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Dönüşüm Çalışması 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 17:00:00

İstanbul Zeytinburnu İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:30:00 2022-04-19 17:30:00

İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah DERMAN, ERDEK, GÖNÜL, GÜNEY 4, HİLAL 2, KÖŞK, NEŞE, ÇAKIL, ÇEŞME 1, İNCİ sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Sultangazi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 16., 198., ORDU sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 13:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, DOĞAN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, GECEM, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, REFİK, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, İĞDE sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 13:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, HAŞMET, KAVAKLI sk/ ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 19/04/2022 09:30:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-19 09:30:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARZU, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, DİLEK, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, MENEKŞE, SAHRA ÇIKMAZI, SEYMEN, SİLİVRİ, TESTİ, YUDUM, ZEBUR, ZİNDE, ÇETİN EMEÇ sk/ KAVAKLI mah 3360., 3398. sk/ YENİ mah TURGUT REİS sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Silivri İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah AKINCI, AKÇORA, AKİF ÇEŞME, ASİ ÇIKMAZI, ATAK ÇIKMAZI, AVCI, BAŞAR ÇIKMAZI, BOSNA, BURUP ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, BİÇER ÇIKMAZI, DARGIN, DİRİK ÇIKMAZI, ERKAN, ESEN ÇIKMAZI, GAZİ YİĞİT, GEZER ÇIKMAZI, GÖKKUBBE, GÜLÇİN ÇİFTLİĞİ, KURBAN ÇIKMAZI, MEHDİ, MERAM, MONDROS, MÜDERRİS ÇIKMAZI, NARİN ÇIKMAZI, NAİM, NEVRA ÇIKMAZI, OKUR, REŞAT, SANDIK ÇIKMAZI, SEMA, SOSYAL, TEZEL, TOPRAKLI, YALGIN, YURDUM, ÖZER ÇIKMAZI, ÖZKURT, ÖZSU ÇIKMAZI sk/ YOLÇATI mah ANADERE, HUDUBOYU, KAVAKLIZADE, MONDROS, YAPAĞCA, ÖZDERE, ÜSKÜP sk/ ÇELTİK mah MUHAREBE sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk bölgelerinde 19/04/2022 15:00:00 - 19/04/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 15:00:00 2022-04-19 19:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ESKİ MEZARLIK, MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk/ USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-19 09:30:00 2022-04-19 17:30:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 121. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah DAMLA, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, KARAORMAN, KETEN ÇIKMAZI, KÜÇÜK BOZHANE, MALTIZ DERESİ, MUHTAR ALİBEY, NAZARLIK DERE, SEPETÇİ, YEMİŞLİ, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yük Bölümü 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., DEREBOYU 1 sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Sarıyer İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 113., 115., 116., 122., 192. sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MUAMMER AKSOY, 1.SÜLÜN, ÇAMLICA sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 16:00:00

İstanbul Küçükçekmece İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.MENDERES, 2006. sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 16:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH sk bölgelerinde 19/04/2022 11:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 11:00:00 2022-04-19 13:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah SARMAŞIK, TUNÇ sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 11:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk/ KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk/ YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah FETHİYE MEDRESESİ, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, TATLI MEMBA, ZÜLÜFLÜ sk/ DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ASTARCI, BESTEKÂR SERVET, BOSTANCI, CEPKEN, CEPKEN ÇIKMAZI, DRAMAN, DRAMAN ÇEŞMESİ, ESMEHAN MEKTEBİ, FETHİYE 1. ÇIKMAZI, KALPAKÇI ÇEŞMESİ, KARAPAPAK, MİRAÇ, SEBZE BOSTANI, SEBZE BOSTANI ARALIĞI, SERENCİ ÇIKMAZI, TATLI MEMBA, YAZICI CAMİİ, ZÜLÜFLÜ, ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI, ÇIKIN, ŞEHİT ABDULLAH DEMİR sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 757., 758., 759., 760., 772., 776., ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 17:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ZİYA GÖKALP, ÖZLEM, İREM sk/ İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Esenyurt İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Çatalca ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 17:00:00

İstanbul Çatalca İSTANBUL ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk/ İNCEĞİZ mah sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AMAÇ, ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 19/04/2022 08:00:00 - 19/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-19 08:00:00 2022-04-19 17:00:00

İstanbul Büyükçekmece İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah RIZA KÜÇÜKOĞLUPAŞA sk bölgelerinde 19/04/2022 02:00:00 - 19/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-19 02:00:00 2022-04-19 04:00:00

İstanbul Beyoğlu İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, MEZARLIK YOKUŞU, MOR SALKIM, NİLÜFER, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk/ İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARALIK ÇIKMAZI, BAHÇE, BAKKALİYE, BARUTHANE, CANAN, DEDE, DİKBAYIR, GÖRELE ÇIKMAZI, HAFİK, KARANFİL, MAHMUTAĞA, MUHSİN ÇIKMAZI, SAHAF ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ, ÇEŞMELİ, İPLİKÇİ FIRINI, ŞAHİNİM, ŞEN KANARYA sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİLÜFER sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah MAHMUTAĞA, MAHMUTAĞA ÇIKMAZI, PİYALEPAŞA BULVARI sk/ YAYLA mah ANADOL, MEZARLIK YANI, YAY MEYDANI sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Beylikdüzü İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BESTEKAR ARALIĞI, EMİRHAN, SARAKA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 13:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1520. sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah NİSBETİYE sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Beşiktaş İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah FENERLİ HRİSTO, NİSBETİYE, SELÇUKLAR, SERA, TEPECİK YOLU, YASEMEN sk/ ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah DEMET, NAKIŞ, NARÇİÇEĞİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 13:00:00

İstanbul Bayrampaşa İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah GÜNEŞ, RÜYA, SEMA sk bölgelerinde 19/04/2022 00:01:00 - 19/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 00:01:00 2022-04-19 03:00:00

İstanbul Başakşehir İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2217., 2219., 2228., 2230. ÇIKMAZ, AYDIN ÇIKMAZI, AŞIK VEYSEL, DİLARA, ERAY, ESER, ESMA, KIŞLA, MELİSA, SEL, ÖZEN, ŞAFAK, ŞENOL sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:30:00 2022-04-19 17:30:00

İstanbul Bakırköy İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah KENNEDY sk bölgelerinde 19/04/2022 08:30:00 - 19/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 08:30:00 2022-04-19 17:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, ALİ ŞABAN, AYDOĞDU 2, AYGÜL, AYNUR 1, BOZKURT 1, CAMİ 3, DÜZOVA, GÜLTEPE, KAAN 2, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MERKEZ, OKTAY, OSMAN GAZİ, SAKIP SABANCI, SİPAHİ, ÇEŞME 1, ÇEŞMEALTI, İNTEPE, İPEK 2, ŞEHİT MUZAFFER ERDÖNMEZ sk bölgelerinde 19/04/2022 13:00:00 - 19/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 13:00:00 2022-04-19 15:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, MEHTAP, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgelerinde 19/04/2022 12:00:00 - 19/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 12:00:00 2022-04-19 16:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ESENLER, MUSTAFA KEMALPAŞA sk bölgelerinde 19/04/2022 10:30:00 - 19/04/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-19 10:30:00 2022-04-19 12:30:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 20 TEMMUZ, 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, AYDOĞDU 2, BOZKURT 1, KERKÜK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 2., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 3., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk bölgelerinde 19/04/2022 10:00:00 - 19/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-19 10:00:00 2022-04-19 12:00:00

İstanbul Bahçelievler İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 19/04/2022 09:00:00 - 19/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-04-19 09:00:00 2022-04-19 13:00:00