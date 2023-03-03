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İstanbul kaç millet vekili çıkaracak? Sorusu, bir süredir gündemdeki yerini koruyordu. Yapılan açıklama ile İstanbul kaç millet vekili çıkaracak? Yanıt buldu. Kocaeli ve Sakarya'nın milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Depremden etkilenen illerin vekil sayısı ise değişmedi. Peki, İstanbul kaç millet vekili çıkaracak? İstanbul'da kaç millet vekili olacak? YSK merakla beklenen sayıları belirledi!

İSTANBUL KAÇ MİLLET VEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep gibi depremden etkilenen 11 ilin vekil sayısı ise değişmedi.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3.