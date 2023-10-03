İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
R.T.Ş idaresindeki 35 BKP 814 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Balıklıdere mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki H.Ş, D.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin desteğiyle araçtan çıkartılan yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan sürücü R.T.Ş. ile H.Ş'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil