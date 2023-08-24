İstanbul-İzmir otobanında kamyonet yangını

İstanbul-İzmir otobanı Yalova Altınova ilçesi gişeleri mevkiinde hareket halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul- İzmir otobanı Yalova Altınova ilçesi gişeleri mevkiinde hareket halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Köprüsü'nden Yalova istikametine çıkış yapan 16 MA 6974 plakalı kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracını yolun kenarına çekti. Araç kısa sürede alev alarak yanmaya başladı. Bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu. - YALOVA