Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER

Etkilenen Mahalle: ORUÇ REİS MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalle: KARADOLAP MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
title
