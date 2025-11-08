İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: ORUÇ REİS MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalle: KARADOLAP MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20
Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185