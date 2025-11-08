İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalle: CEVATPASA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER

Etkilenen Mahalle: ORUÇ REİS MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalle: KARADOLAP MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 2200 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.11.2025 13:08:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 09.11.2025 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185