İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: ANADOLU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.10.2025 15:05:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalle: İSMETPAŞA MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.10.2025 14:07:19
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.10.2025 14:35:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185