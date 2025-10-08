İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalle: TAŞOLUK MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ
Başlama Tarihi: 08.10.2025 15:28:00
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.10.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalle: MAHMUTBEY MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.10.2025 14:26:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.10.2025 17:30
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalle: BÜYÜKŞEHİR MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 08.10.2025 13:39:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 8.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185