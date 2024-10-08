İstanbul İSKİ su kesintisi! 8-9 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CAMİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.10.2024 21:41:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2024 5:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: EVLİYA CELEBİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.10.2024 21:41:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2024 5:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Etkilenen Mahalle: POSTAHANE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 08.10.2024 21:41:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2024 5:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185