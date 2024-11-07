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İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 8 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 8 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CENNET MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.11.2024 09:59:57

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2024 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 19 MAYIS MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.11.2024 15:27:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2024 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım Kadıköy, Küçükçekmece, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi?
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