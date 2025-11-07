İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ADALAR
Etkilenen Mahalle: BURGAZ ADASI
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.11.2025 15:33:55
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: MERKEZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.11.2025 15:58:31
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
ESENLER
Etkilenen Mahalle: ORUÇ REİS MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.11.2025 15:47:17
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185