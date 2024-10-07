Üye Girişi
Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Sultangazi Esenyurt İstanbul Üsküdar Sarıyer Maltepe Kadıköy Esenler Beyoğlu Gündem Pendik Tuzla Yaşam İSKİ

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

'İncel' şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Çukurova, Ceyhan, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 7 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 7-8 Ekim Sultangazi, Esenyurt, Beyoğlu, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Johann Neeskens öldü mü? Johann Neeskens neden öldü? Galatsaray eski hocası Johann Neeskens kimdir? 7 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ekim Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Ekim Çankaya, Beypazarı, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 7 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Sarıyer Börekçisi'nde sakatat mı çıktı? Sarıyer Börekçisi'nde ne oldu (KIYMALI BÖREK)? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.