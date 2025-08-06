İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.08.2025 16:08:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalle: NURTEPE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.08.2025 15:32:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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