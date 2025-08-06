İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalle: HADIMKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: TELEKOMÜNIKASYON ŞIRKETLERI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.08.2025 16:08:38

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

KAĞITHANE

Etkilenen Mahalle: NURTEPE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.08.2025 15:32:43

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.08.2025 19:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185