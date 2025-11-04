İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BEYKOZ
Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞSUYU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.11.2025 09:27:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalle: GÖKTÜRK MERKEZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.11.2025 14:03:04
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2025 17:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: HALKALI MERKEZ MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 04.11.2025 14:28:29
Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185