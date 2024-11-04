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İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
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Haberler
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İSKİ Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 04.11.2024 17:06:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2024 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FETİHTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

Başlama Tarihi: 04.11.2024 16:12:53

Tahmini Bitiş Tarihi: 4.11.2024 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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