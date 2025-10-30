Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 30 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR

Etkilenen Mahalle: AMBARLI MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 30.10.2025 13:51:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.10.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAHÇELİEVLER

Etkilenen Mahalle: SİYAVUŞPAŞA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 30.10.2025 12:33:08

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalle: YEŞİLKÖY MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 30.10.2025 11:24:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 30.10.2025 23:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.