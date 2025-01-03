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İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelie vlersu kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 OCAK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ocak Küçükçekmece, Ümraniye, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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