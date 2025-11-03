İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 KASIM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Büyükçekmece
Etkilenen mahalle: Celaliye Mahallesi
Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.
Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:58:17
Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00
Detaylı bilgi için: ALO 185
Bakırköy
Etkilenen mahalle: Osmaniye Mahallesi
Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.
Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:17:35
Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00
Detaylı bilgi için: ALO 185
Bayrampaşa
Etkilenen mahalle: Muratpaşa Mahallesi
Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.
Başlama tarihi: 03.11.2025 - 16:07:59
Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00
Detaylı bilgi için: ALO 185
Beykoz
Etkilenen mahalle: Anadolu Feneri Mahallesi
Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.
Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:13:19
Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00
Detaylı bilgi için: ALO 185
Beyoğlu
Etkilenen mahalle: Cami Kebir Mahallesi
Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.
Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:30:41
Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 16:30
Detaylı bilgi için: ALO 185