İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Büyükçekmece

Etkilenen mahalle: Celaliye Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:58:17

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Bakırköy

Etkilenen mahalle: Osmaniye Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:17:35

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Bayrampaşa

Etkilenen mahalle: Muratpaşa Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 16:07:59

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Beykoz

Etkilenen mahalle: Anadolu Feneri Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:13:19

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Beyoğlu

Etkilenen mahalle: Cami Kebir Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:30:41

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 16:30

Detaylı bilgi için: ALO 185

