İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 3 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 3 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 3 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Büyükçekmece

Etkilenen mahalle: Celaliye Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:58:17

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Bakırköy

Etkilenen mahalle: Osmaniye Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:17:35

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 17:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Bayrampaşa

Etkilenen mahalle: Muratpaşa Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 16:07:59

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Beykoz

Etkilenen mahalle: Anadolu Feneri Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 13:13:19

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 18:00

Detaylı bilgi için: ALO 185

Beyoğlu

Etkilenen mahalle: Cami Kebir Mahallesi

Arıza açıklaması: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattında arıza oluşmuştur.

Başlama tarihi: 03.11.2025 - 14:30:41

Tahmini bitiş tarihi: 03.11.2025 - 16:30

Detaylı bilgi için: ALO 185