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İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Ataşehir, Esenler, Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 4 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AŞIK VEYSEL MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 11:21:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: MUSTAFA KEMAL MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 11:21:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: ÖRNEK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 11:21:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: DUMLUPINAR MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 13:42:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: ELMALIKENT MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 13:42:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Mahalle: HEKİMBAŞI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 13:42:10

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: 50.YIL MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 03.10.2024 17:22:49

Tahmini Bitiş Tarihi: 3.10.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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