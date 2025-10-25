İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÜNGÖREN

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 25.10.2025 10:29:20

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ZEYTİNBURNU

Etkilenen Mahalle: SEYİT NİZAM MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.10.2025 12:32:42

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ŞİLE

Etkilenen Mahalle: AKÇAKESE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 25.10.2025 12:14:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.10.2025 16:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185