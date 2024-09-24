Üye Girişi
Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Kağıthane Kağıthane Esenyurt Ataşehir İstanbul İstanbul Esenyurt Ataşehir Üsküdar Sarıyer Maltepe Kadıköy Esenler Beyoğlu Gündem Tuzla Eylül Yaşam İSKİ İSKİ

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Eylül Ataşehir, Kağıthane, Esenyurt su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Okan Buruk PAOK basın toplantısı izle! Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda 24 Eylül? CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? Dünyayı oluşturan katmanların canlılar için önemi nedir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });