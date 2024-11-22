Üye Girişi
Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 23 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 23 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 23 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: UĞUR MUMCU MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 22.11.2024 15:57:54
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 22.11.2024 21:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler

İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yemekteyiz kim kazandı, kim elendi? Yemekteyiz 22 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Cuma hangi diziler var? 22 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 22-23 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yalı Çapkını 85. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm tek parça full HD bölüm izle Arka Sokaklar 692. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.