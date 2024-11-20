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Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
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Haberler
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İSKİ Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: 50.YIL MAH.
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 20.11.2024 17:59:32
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 20.11.2024 20:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ŞİLE SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: MEŞRUTİYET MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 20.11.2024 17:25:00
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 20.11.2024 20:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Sultangazi, Şile, Kağıthane, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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