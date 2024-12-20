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İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 21 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: DİZDARİYE MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 20.12.2024 11:16:42
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2024 18:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

KARTAL SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.12.2024 13:19:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2024 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

PENDİK SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: VELİBABA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 20.12.2024 13:19:30

Tahmini Bitiş Tarihi: 20.12.2024 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 20-21 Aralık Büyükçekmece, Kartal, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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