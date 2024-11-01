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İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Haberler
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İSKİ Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ARDIÇLI MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.11.2024 19:38:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 02.11.2024 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÇAMLIK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 01.11.2024 15:40:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 1.11.2024 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Ataşehir, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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