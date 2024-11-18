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İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
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Haberler
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İSKİ Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

TUZLA SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: AYDINLI MAH
  • Arıza Açıklaması: İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 18.11.2024 17:16:57
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 18.11.2024 20:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 18.11.2024 16:47:04
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 18.11.2024 20:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

FATİH SU KESİNTİSİ

  • Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAH
  • Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
  • Başlama Tarihi: 18.11.2024 11:47:52
  • Tahmini Bitiş Tarihi: 18.11.2024 20:00
  • Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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