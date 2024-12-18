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İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 19 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 19 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2024 10:09:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.12.2024 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

FATİH SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CİBALİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2024 10:09:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 19.12.2024 00:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 18.12.2024 15:16:39

Tahmini Bitiş Tarihi: 18.12.2024 20:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Aralık Bayrampaşa, Fatih, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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