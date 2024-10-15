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İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Bağcılar, Maltepe, Pendik, Üsküdar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 16 EKİM

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BOSTANCI MAH

Arıza Açıklaması: İBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.10.2024 10:14:34

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.10.2024 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAŞIBÜYÜK MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.10.2024 11:30:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.10.2024 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

TUZLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ORTA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.10.2024 17:28:07

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.10.2024 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: NİŞANTEPE MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 600 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.10.2024 17:19:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.10.2024 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Bağcılar İstanbul Sarıyer Esenler Beyoğlu Üsküdar Kadıköy Maltepe Pendik Tuzla İSKİ

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