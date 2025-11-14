İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Kasım İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalle: KARTALTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 13:35:00

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.11.2025 17:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalle: FETİHTEPE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 13:46:21

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENYURT

Etkilenen Mahalle: GÖKEVLER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.11.2025 15:34:06

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.11.2025 20:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185