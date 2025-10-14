İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ekim İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 14 EKİM
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ESENYURT
Etkilenen Mahalle: BALIKYOLU MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 14.10.2025 13:56:34
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
GÜNGÖREN
Etkilenen Mahalle: GÜVEN MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 14.10.2025 16:09:12
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 20:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalle: ATAKENT MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE TERFİ MERKEZİ ARIZASI
Başlama Tarihi: 14.10.2025 10:01:57
Tahmini Bitiş Tarihi: 14.10.2025 22:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185