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İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 12 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 12 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALEMDAĞ MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.03.2025 13:56:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: AYDINLAR MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.03.2025 13:56:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 12.03.2025 13:56:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 12.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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