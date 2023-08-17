İstanbul Işık Festivali nerede, ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Lights & Dreams festivali nasıl gidilir?

LIGHTS & DREAMS "Ormanda Işık Festivali", dünyada 40'dan fazla ülkede gördüğü büyük ilginin ardından ilk kez Türkiye'de. Festival, Türkiye'ye özel yeni ve özgün içeriğiyle büyüleyici ışıklı dev enstalasyonlar, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha birçok seçenek sunuyor. Peki, İstanbul Işık Festivali nerede, ne zaman? İstanbul Işık Festivali bilet fiyatları ne kadar? Lights & Dreams festivali nasıl gidilir?

Tasarımcılar, senaristler ve sanatçılardan oluşan geniş bir ekibin hazırladığı festival, ziyaretçilerini ışık enstalasyonları içinde bugüne kadar hiç görmedikleri bir dünyada ağırlıyor. Ormanın her yerinde ziyaretçileri eğlenceli ve etkileyici sürprizler bekliyor. Peki, İstanbul Işık Festivali nerede, ne zaman? İstanbul Işık Festivali bilet fiyatları ne kadar? Lights & Dreams festivali nasıl gidilir?

İSTANBUL IŞIK FESTİVALİ NEREDE, NE ZAMAN?

Festival bilet fiyatı 16 Ağustos'tan itibaren ( o gün dahil)290 TL olacaktır."Bilet fiyatı Türk Vatandaşları içindir." LIGHTS & DREAMS "Ormanda Işık Festivali", Pazartesi hariç her akşam saat 20:30'de kapılarını açıyor ve saat 23.30'da kapanıyor. Festival Turkcell Platinum Park Ayazağa, 208. Sk., 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleşecek.

Festivalde ortalama 2 saat boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.Festival biletiniz size 20.30 ile 23.30 saatleri arasında ziyaret hakkı tanımaktadır. Festival 3 yaş altındaki çocuklar için ücretsizdir. Festival alanında Vale-Otopark ücreti 30 TL'dir.

Festival alanında içecekler ve bazı atıştırmalıklar bulabilirsiniz. Ancak festival öncesi akşam yemeğinizi Turkcell Platinum Park'ta almayı düşünüyorsanız, mutlaka parktaki Geyikli Restoran'ı arayıp rezervasyon yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Festivalde yaş sınırı yoktur.

ETKİNLİK KURALLARI

Katılımcıların bilet satın alarak;

Biletin, tek giriş için kullanılabileceğini,

Biletlerin tek kişilik olup, 3 yaş altındaki çocuklar için ücretsiz olduğunu,

Etkinlikte koltuk numarası, oturma yeri, ayrılmış özel yer vb uygulamasının olmadığını,

Festival alanındaki sergi ürünlerine belirtilen mesafeden daha fazla yaklaşılmayacağını, dokunulmayacağını bildiğini,

Etkinlik sırasında katılımcıların başına gelebilecek kazalardan organizatör firmanın sorumlu olmayacağını, etkinliğin açık havada ve ormanda yapılacağını, hava, doğa ve diğer her türlü olumsuzluklardan meydana gelebilecek riskleri bildiklerini ve kabul ettiklerini,

Etkinlik için zorunlu vale-otopark hizmeti verildiğini ve ücretin 20 TL olduğunu,

Etkinlik öncesi ve sırasında yazılı uyarı ve sınırlamalara ve görevlilerin sözlü uyarılarına uyma zorunluluğu bulunduğunu, etkinliğe ve diğer katılımcılara zarar verecek ve rahatsızlık yaratacak davranışlar içinde girmeyeceğini, bu durumda etkinlikten dışarı çıkarılacağını,

Bilet satışlarının kesin olduğunu,iptal, iade veya değişim yapılmayacağını,

Organizatörün gerekli hallerde etkinliklerin tarihlerini değiştirebileceğini, enkinliği iptal edebileceğini, iptal durumda bilet ücret iadesi yapılabileceğini,

Biletin kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, ücret iadesi yapılmayacağını,

Etkinlik sırasında fotoğrafının veya görüntüsünün çekilebileceğini ve topluma açık bir şekilde kullanılabileceğini,

Etkinliğe alkolün veyailaçların etkisi altında katılmayacağını, etkinlikte alkol tüketemeyeceklerini

Bildikleri ve onayladıkları kabul edilecektir.

LIGHTS & DREAMS FESTİVALİ NASIL GİDİLİR?

Turkcell Platinum Park hafta içi ve hafta sonu 09:00-23:00 saatleri arasında açıktır. Hafta sonu yoğun olacağı için önceden rezervasyon yaptırmanız gerekebilir. Turkcell Platinum Park rezervasyon yaptırmak için; 0531 228 40 40 numarasını arayabilirsiniz. Turkcell Platinum Park'a gitmek için Sarıyer'den, Maslak'tan ve Beşiktaş'tan otobüs ve dolmuş kalkmaktadır.