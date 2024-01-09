İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 9 OCAK | İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi?
İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi ve 9 Ocak hangi vapur seferleri iptal edildiği gündeme geliyor. Vapurlar çalışıyor mu, İptal edilen vapur seferleri listesi merak edilirken metro ve metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi ve vapurlar çalışıyor mu araştırılıyor. 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildiği sorgulanıyor. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildi?
İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu ve 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildi mi sorularına yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk yaşanan megakentte vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildi? Detaylar haberimizdedir…
İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?
Şehir Hatları, 9 Ocak günü İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerini duyurdu. Buna göre:
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
- Büyükada-Sedef Adası
- 09:30 Adalar-Maltepe
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır. Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.
9 OCAK HANGİ VAPUR HATLARI İPTAL EDİLDİ?
İDO'dan herhangi bir iptal duyurusu gelmese de BUDO, iptal seferleri paylaştı. Buna göre:
- 09.01.2024 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09.01.2024 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09.01.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
- 09.01.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09.01.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi
- 09.01.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09.01.2024 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09.01.2024 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
- 09.01.2024 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
- 09.01.2024 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.