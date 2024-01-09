İSTANBUL İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ 9 OCAK | İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi?

İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu ve 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildi mi sorularına yanıt aranıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi. Metro ve metrobüs hatlarında yoğunluk yaşanan megakentte vapurlar çalışıyor mu merak ediliyor. İstanbul vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? 9 Ocak hangi vapur hatları iptal edildi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

Şehir Hatları, 9 Ocak günü İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerini duyurdu. Buna göre:

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Büyükada-Sedef Adası

09:30 Adalar-Maltepe

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır. Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır.

9 OCAK HANGİ VAPUR HATLARI İPTAL EDİLDİ?

İDO'dan herhangi bir iptal duyurusu gelmese de BUDO, iptal seferleri paylaştı. Buna göre: