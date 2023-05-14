Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Oylarını kullanan seçmenler seçim sonuçlarına odaklandı. Peki, İstanbul ilk seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Bu gelişmeyle birlikte oy sayımı başladı. Peki, İstanbul ilk seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 İstanbul seçim sonuçları!

İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00 itibariyle başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Adayların oy oranları henüz açıklanmadı. YSK'dan gelecek açıklama ile sonuçlar duyurulacak.