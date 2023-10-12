İstanbul Valiliği tarafından desteklenen İstanbul İl Tanıtım Günleri, Şanlıurfa ile başladı. Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa'nın potansiyelini ve geleceğini vurguladı. Ayrıca, etkinlikte Şanlıurfa'nın kültürel ve gastronomik değerleri tanıtılıyor.

İstanbul Valiliğinin desteğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul İl Tanıtım Günleri Şanlıurfa ile başlatıldı.

Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep'te çalıştığı süre içerisinde bu kenti daha iyi tanıdığını söyledi.

Gül, Şanlıurfa'nın geleceği çok parlak bir kültür şehri olduğunu ifade ederek, "Şanlıurfa çok önemli bir tarım şehri. Sulanabilir toprakları Türkiye'deki en büyük potansiyellerden bir tanesi. Çok önemli bir sanayi potansiyeli var. Bu sanayi potansiyelini Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 6. sınıf yatırım teşvikleriyle taçlandıran, bu açıdan da yatırımcıları bekleyen, sahip olduğu avantajları, imkanları paylaşmayı bekleyen bir şehir." diye konuştu.

Hiçbir savaşın sonsuza kadar sürmeyeceğine dikkati çeken Gül, Orta Doğu'da Suriye başta olmak üzere bir gün barış ikliminin hakim olacağına inandığını belirtti.

O gün Şanlıurfa'nın ürettiği ürünlerle Orta Doğu başta olmak üzere o bölgenin en önemli lojistik merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Gül, kentin gelişmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Gül, İstanbul'un artık kabuğuna sığmadığına değinerek, "İstanbul'daki sanayi bir şekilde yeni yerlere gitme ihtiyacı hissediyor. Bu anlamda şartları hazırladığında, en hazır şehirlerden bir tanesi Şanlıurfa'dır. Hem genç nüfusuyla hem ham maddesiyle hem de altıncı bölge teşvikleriyle ileride inşallah bölgenin sanayi üssü olacak." ifadelerini kullandı.

"Urfa medeniyet kuran bir şehirdir"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise yöre günlerinin rahmetli Kadir Topbaş'ın İstanbul'a armağan ettiği anlamlı bir etkinlik olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın medeniyet kuran bir şehir olduğunu dile getiren Göksu, "Bütün hücrelerimle ve kalbimle söylüyorum. Sizin havasını teneffüs ettiğiniz, suyunu içtiğiniz, Hazreti İbrahim'in komşusu ve sakinleri olan o Urfalılar olarak, insanı artık insan olmaktan çıkartan, vicdanın ayaklar altına alındığı ve gerçekten küresel emperyalistlerin insanın kanını içmekten doymadığı bir çağda, insanlığa adalet ve vicdan çağrısı yapacak en önemli insanlarsınız. Onun için İstanbul'a hoş geldiniz. İstanbul'a sefalar getirdiniz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Şanlıurfa ile ilgili söylenecek çok söz olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'nın kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin ve beraberliğin mayasını oluşturan en önemli kentlerden birisi olduğuna değinen Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu yöre günleri vesilesiyle de tüm Urfa'ya, İstanbul'daki ve Urfa'daki kardeşlerimize selam ediyoruz. Hakikaten Gazze'de, Filistin'de yaşanan müessif olaylar nedeniyle de üzüntülerimizi, nasıl davranılması ve ne yapılması gerektiğini sürekli söylüyoruz ama buradan bu cümleyle tekrar, bu hatırlatmayla da düşüncemi ben zikretmiş olayım. Urfa'ya selam olsun. İstanbul'a selam olsun. İstanbul'daki bu yöre günlerimiz hayırlara vesile olsun."

Açılışa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile bazı vatandaşlar katıldı.

Misafirlere de 1 ton çiğ köfte dağıtılacak

Etkinlikte kentin geleneksel el sanatları, yemekleri, halk oyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılıyor.

Ziyaretçiler Şanlıurfa'ya ait beli kırık kebabı, tepsi kebabı, ciğer, kulak çorbası ve pirpirim gibi birbirinden farklı yemeklerin tadına baktı.

Sıra gecesinin de yapıldığı, 15 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte 1 ton çiğ köfte dağıtılacak.