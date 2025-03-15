İstanbul iftar vakti saat kaçta? 15 Mart İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

İstanbul iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanlar oruç tutmaya başladı. İstanbul için iftar saatini bekleyenler İstanbul'da orucun saat kaçta açıldığını merak ediyor. İşte İstanbul iftar saati haberimizde...

İSTANBUL İFTAR SAATİ

15 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul için iftar saati 19.17'dir.

Akşam ezanının yanlışlıkla bir-iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan kimsenin ne yapması gerekir?

Namaz, imsak ve iftar vakitlerinin tespitinde takvimlere göre hareket etmek asıldır. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan takvimlerde namaz vakti gösterilen yerlerin yükseklik ve mesafe farkından dolayı akşam namazı vaktinin girişinde temkin uygulanmaktadır. Söz konusu takvimlerin gösterdiği güneşin batma vaktinden yanlışlıkla iki-üç dakika önce akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi hâlinde namaz ve oruç geçerli olur. Ancak daha erken iftar edilirse oruç bozulmuş olur ve kaza edilmesi gerekir.

Kaynak: Diyanet İşleri Yüksek Kurulu