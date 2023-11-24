İstanbul İçin Son Çağrı adlı film, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin başrollerini kimlerin paylaştığı ve diğer oyuncuların kimler olduğu merak konusu. Peki, İstanbul için Son Çağrı oyuncuları kimler? İstanbul için Son Çağrı nerede çekildi? İşte detaylar...

İstanbul için Son Çağrı oyuncuları kimler? İstanbul için Son Çağrı nerede çekildi?

Başrolünde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı İstanbul için Son Çağrı filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. 24 Kasım itibariyle Netflix'te yayınlanan filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Arama motorlarında İstanbul için Son Çağrı oyuncuları araştırılıyor. Peki, İstanbul için Son Çağrı oyuncuları kimler? İstanbul için Son Çağrı nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI KONUSU NE?

Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI OYUNCULARI KİMLER?

İstanbul İçin Son Çağrı, OGM Pictures imzalı, 24 Kasım 2023 tarihinde Netflix'te yayımlanan, yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın yaptığı, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı, başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı romantik türdeki Türk filmidir.