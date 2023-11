İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman çıkacak, konusu nedir? İstanbul İçin Son Çağrı dizi mi film mi, gerçek hikaye mi?

Geçtiğimiz günlerde her yerde afişlerini ve posterlerini gördüğümüz İstanbul İçin Son Çağrı filmi seyircinin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuklarını izleyeceğimiz bu yapım araştırılıyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman çıkacak, konusu nedir? İstanbul İçin Son Çağrı dizi mi film mi? İşte detaylar…

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK, KONUSU NEDİR?

İstanbul İçin Son Çağrı Filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayına girdi. New York'ta yolları kesişen iki kişinin hikâyesini ele alan filmde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculukları göz doldurdu.

FİLMİN KONUSU

"Last Call For İstanbul" (İstanbul İçin Son Çağrı) filminde Mehmet ve Serin İstanbul'daki hayatlarından uzakta, New York'ta havaalanında tesadüfen karşılaşır. Onları heyecan ve tutku dolu bir macera beklemektedir.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI DİZİ Mİ FİLM Mİ, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Beren Saat'ın Serin,Kıvanç Tatlıtuğ'unMehmet ve Senan Kara'nın psikolog rolünde olduğu yapıt Netflix orjinal filmidir. Filmin devamı olup olmadığı veya gerçek hikaye olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.