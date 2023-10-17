Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi "İstanbul İçin Son Çağrı" ne zaman çıkacağı ve fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İstanbul İçin Son Çağrı konusu nedir ve İstanbul İçin Son Çağrı filmi hangi platformda olacağı araştırılıyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı yayınlandı mı, hangi platformda? "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı yayınlandı mı, hangi platformda ve "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u 14 yıl sonra bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile izleyicileriyle buluşacak. İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı yayınlandı mı, hangi platformda? "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk fragman yayınlandı.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım 2023 tarihinde seyircisi ile Netflix'de buluşacak.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 14 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u filmi New York'ta çekilmişti.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI FİLMİ OYUNCU KADROSU KİMLER?

İstanbul İçin Son Çağrı filmin başrolünde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.