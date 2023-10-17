İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor?
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Netflix'de yayınlanacak olan İstanbul İçin Son Çağrı filminin başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Seyircilerin merak beklediği İstanbul İçin Son Çağrı filmin fragmanı yayınlandı mı ve İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanıyor gündeme geliyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor?
İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izlemek isteyen seyirciler, İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlandığını merak ediyor. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u 14 yıl sonra bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi Netflix'de izleyiciyle buluşacak. İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir…
Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filminden ilk fragman yayınlandı.
İstanbul İçin Son Çağrı filmi, 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.
İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım 2023 tarihinde seyircisi ile Netflix'de buluşacak.