Haberler ›› Gündem ›› İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor?

İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor?

Netflix'de yayınlanacak olan İstanbul İçin Son Çağrı filminin başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ paylaşıyor. Seyircilerin merak beklediği İstanbul İçin Son Çağrı filmin fragmanı yayınlandı mı ve İstanbul İçin Son Çağrı filmi ne zaman yayınlanıyor gündeme geliyor. Peki, İstanbul İçin Son Çağrı filmi fragmanı izle! İstanbul İçin Son Çağrı ne zaman yayınlanıyor?