İstanbul havalimanı uçuşlar iptal mi SON DAKİKA! İstanbul uçak seferleri iptal mi? 5 Şubat THY hangi uçak seferleri iptal oldu?

İstanbul havalimanı uçuşlar iptal mi ve İstanbul uçak seferleri iptal mi oldu soruları gündeme geliyor. THY hangi uçak seferleri iptal olduğu araştırılıyor. Yoğun kar nedeniyle İstanbul'daki hangi uçuşlar iptal oldu merak ediliyor. Peki, İstanbul havalimanı uçuşlar iptal mi SON DAKİKA! İstanbul uçak seferleri iptal mi? THY hangi uçak seferleri iptal oldu?

Olumsuz hava koşullarından dolayı İstanbul'daki uçuşlar iptal edildi. Ardından, İstanbul uçak seferleri iptal mi ve THY hangi uçak seferleri iptal oldu soruları gündeme geliyor. İstanbul havalimanı uçuşlar iptal mi SON DAKİKA! İstanbul uçak seferleri iptal mi? THY hangi uçak seferleri iptal oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azalma kararı alındı. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş' den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 05.02.2023 tarihi saat 17: 00'den itibaren olan uçuşlarda % 20, 06.02.2023 tarihinde tüm gün %10, 07.02.2023 tarihinde tüm gün %10 oranlarında uçuş azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

İSTANBUL HAVALİMANI HANGİ UÇUŞLAR İPTAL OLDU?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.

Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."