İstanbul Havalimanı, Routes World 2023'e ev sahipliği yaptı

İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğiyle düzenlenen Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte dünyanın lider hava yollarının üst düzey yöneticileri, turizm delegeleri ve hava yolu tedarikçileri bir araya geldi. İstanbul Havalimanı, yeni rotalar oluşturmak için önemli fırsatlar sunan etkinlikte rekor sayıda katılımcıya ulaştı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile bu yıl 28'incisi düzenlenen Routes World 2023'te dünyanın lider hava yollarının üst ve orta düzey yöneticileri, turizm delegeleri ve hava yolu tedarikçilerini ağırladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 15-17 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte birçok havalimanı ve hava yoluna ticaret, turizm ve diplomatik alanlardaki ilişkileri geliştirecek yeni rotalar oluşturmak için önemli fırsatlar sunuldu.

İstanbul'da yaklaşık 260 hava yolunu temsil eden 600'ü aşkın üst düzey yöneticiyi buluşturan, 3 bin 300'den fazla havacılık sektörü çalışanını bünyesinde toplayan etkinlik, rekor sayıda katılımcıya ulaştı.

Etkinlikte düzenlenen 13 binden fazla işbirliği toplantısında ve görüşmeler sırasında katılımcılar, endüstri liderlerinin görüşlerini dinleme fırsatı buldu.

Türk Hava Yolları (THY), Air France, EasyJet, Delta Air Lines, Emirates, IndiGo, Japan Airlines, JetBlue Airways, Qantas, ve Wizz Air'in de aralarında olduğu şirketlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı.

"Karbon emisyonunu yüzde 20 azaltmış durumdayız"

Etkinliğin ikinci gününde İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, BBC program sunucusu Aaron Heslehurst'un moderatörlüğünü yaptığı "Havalimanları ve Şehirler" başlıklı panele konuk oldu.

Panelde konuşan Kalyoncu, havalimanlarının tıpkı şehirler gibi "insanlar için" tasarlanması gerektiğini belirterek, İstanbul Havalimanı ile bunu başardıklarını ve havalimanını deneyimleyen herkesin İstanbul Havalimanı'ndan mutlu ayrıldığını ifade etti.

Burayı kullananların, havalimanının başarısını ve İstanbul'a sağladığı katkıları gördüklerini anlatan Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Havalimanımıza ayak basan tüm yolcularımızda kalıcı bir iz bırakmak için çalışmanın yanı sıra, İstanbul'u daha iyi kılmak için de elimizden geleni yaptık. Şehrin merkezinde olmamamız, şehir trafiğine de büyük ölçüde yardımcı oluyor ve insanlar trafik sebebiyle uçak kaçırma gibi sorunları artık eskisi kadar yaşamıyorlar. Metro hattımız sayesinde de toplu taşımayla 25 dakika içinde şehir merkezine ulaşım sağlanabiliyor. Operasyonel olarak her geçen gün daha verimli çalışıyoruz. Uçakların taksi süresini 13 dakikaya kadar düşürdük. Ek olarak 2019'a oranla karbon emisyonunu yüzde 20 azaltmış durumdayız. Sürdürülebilirlik vazgeçilmezimiz; iklim krizinden sonra ölçek ekonomisine geçtik."

Çocuklar, aileler, 65 yaş üstü yolcular, engelliler, evcil hayvan sahipleri, uluslararası yolcular gibi birçok farklı segmentteki yolcuların beklentilerini göz önünde bulundurduklarına dikkati çeken Kalyoncu, Avrupa havalimanlarına göre çok daha avantajlı durumda olduklarını kaydetti.

İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat ise "Havalimanı Planlama ve Master Plan" başlıklı panelde, Aviation Advocacy Genel Direktörü Andrew Charlton'un sorularını yanıtladı.

Havalimanı denildiğinde ilk akla gelenlerin terminal, apron ve pist gibi alanlar olsa da havalimanı planlamasında asıl meselenin, bu mekanın kime hizmet edeceği olduğunu belirten Polat, yıllık 150 milyon yolcu hedefiyle sıfırdan inşa edilen, bugün bu hedefini 200 milyon yolcuya doğru taşıyan İstanbul Havalimanı'nın tüm dünyaya hizmet etmek için tasarlandığını anlattı.

"Routes World 2023'e katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Etkinliğin son gününde yapılan devir teslim töreninde konuşan İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğe toplam 115 ülkeden temsilcinin katıldığını ifade eden Bilgen, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sektör profesyonellerinin 3 gün gibi kısa bir sürede bu kadar çok yeni bağlantı kurduğunu görmek ve sektörümüzün geleceğini planlarken ortaya koydukları üretkenliğe, ileri görüşlülüğe tanık olmak çok kıymetliydi. Havacılık sektörünün ne kadar yoğun bir iş temposuna sahip olduğunun farkındayız. Bu nedenle kıymetli zamanınızı bizlere ayırdığınız için minnettarız. Bu etkinlik, havacılık endüstrisinin önemli oyuncularına uluslararası ölçekte bir araya gelme imkanı sunmuş oldu. Önümüzdeki sene Routes World 2024'e ev sahipliği yapacak olan Bahreyn'e kolaylıklar diliyoruz, başarılı geçen Routes World 2023'e katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz."