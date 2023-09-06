İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul Havalimanı'nı su bastı mı sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi ve İstanbul Havalimanı'nı su bastı mı, son durum nedir merak ediliyor. Peki, İstanbul Havalimanı'nı su bastı mı, son durum nedir? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi?

İstanbul Havalimanı'nı su bastı mı ve İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi soruları gündeme geliyor. İstanbul Havalimanı'nı yağmur bastı mı ve İstanbul Havalimanı'nda son durum nedir merak ediliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. İstanbul Havalimanı'nı su bastı mı, son durum nedir? İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL HAVALİMANI'NI SU BASTI MI, SON DURUM NEDİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen 2 personel hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa bir süre uçuş operasyonları dururken, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu arada olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.