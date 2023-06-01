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İstanbul Havalimanı'ndan 90. havayolu şirketi Qanot Sharq uçuşlarına başladı

İstanbul Havalimanı'ndan 90. havayolu şirketi Qanot Sharq uçuşlarına başladı

Turizm Haberleri

Özbekistan merkezli hava Qanot Sharq, İstanbul-Semerkant karşılıklı seferlerine başladı ve İstanbul Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştiren 90. havayolu şirketi oldu. İlk seferinde 202 yolcusuyla İstanbul'a iniş yapan havayolu şirketi, haftada 3 sefer düzenleyecek.

İSTANBUL Havalimanı'ndan uçuş gerçekleştiren 90'ıncı havayolu şirketi olan Özbekistan merkezli hava Qanot Sharq İstanbul-Semerkant karşılıklı seferlerine başladı.

Semerkant'tan İstanbul'a 202 yolcusuyla ilk seferini gerçekleştiren Airbus A321 tipi Qanot Sharq Havayolları'na ait uçak saat 09.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. İlk uçuş nedeniyle düzenlenen törene  İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA Kurumsal Direktörü Turgay Yaman, Özbek havayolu şirketinin genel müdürü Abdugafarov Nosir ve diğer ilgililer katıldı. Havayolu şirketi hafta 3 sefer düzenleyecek ve uçuşlar Airbus A321 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm

İstanbul Havalimanı Özbekistan İstanbul Turizm Haberler

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