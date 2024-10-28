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İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim?

İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim?
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İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru, silahla kendisini vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim?

İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim?

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KENDİNİ VURAN POLİS KİM?

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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